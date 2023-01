Chi è Davide Donadei? Età | vita privata e Instagram

Corriere della Sera

... Monica Forte,Boni e Manfredi Palmeri. 'Io sono aperta a tutte quelle forze politiche che ... candidata civica alle regionali in Lombardia con il sostegno del Terzo polo, aoggi le ha ...Oriana pensa ancora al suo ex ' E dimmi un po',è che ha davvero il cuore di Oriana Marzoli ', le ha chiestoDonadei. La Vippona, senza peli sulla lingua, ha replicato: GF Vip: Oriana ... La morte di Rebellin: «Chi ha ucciso mio fratello Davide è ancora in libertà, voglio giustizia» Oriana Marzoli ha svelato chi è l'uomo del suo cuore e, strano ma vero, non è un concorrente del GF Vip. Non solo, ha anche offenso Fedez e Salmo.Andiamo a scoprire chi è il Vippone più votato del GF Vip 7 secondo i sondaggi: al televoto Dana, Davide e Oriana.