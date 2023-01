Chelsea | Potter | “Momento difficile | capisco la frustrazione ma dobbiamo restare uniti”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il tecnico del, Graham, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la dura sconfitta per 4-0 contro il Manchester City in FA Cup 2022/2023: “In questobisogna soffrire. So che non è piacevole, malavorare duramente e migliorare. Si tratta di un periodoper tutti, perciò è importante rimaneree incoraggiare i ragazzi. Comprendo perfettamente lae la rabbia visto che abbiamo ambizioni diverse e i risultati non ci soddisfano. Faremo di tutto per migliorare la nostra posizione“. SportFace.

Sportitalia

