Chelsea in crisi | Potter è già in bilico E i tifosi Blues cantano per il sostituto

Tag24

Credibilissimo anche da manager 'british', nelle sue stagioni a Londra prepara ilal salto ... in odor di sfaldamento dopo le dimissioni di Spalletti, con la società ine in un ambiente ...... che potrebbe presto arrivare dal. Secondo quanto riportato da 'fichajes.com', infatti, il ... I 'Blues' sono indi risultati e la proprietà starebbe già pensando ad un nuovo cambio. '... Manchester City-Chelsea 4-0, crisi Blues: settima sconfitta nelle ... L’ex Real Madrid rimane così ancora senza panchina e in attesa di una chiamata, che potrebbe presto arrivare dal Chelsea. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, il club inglese stare ...La cronaca, le emozioni e il tabellino di Manchester City Chelsea, valida per il 3' turno di FA Cup e vinta dai Citizens per 4-0 ...