Chelsea | i tifosi contestano Potter e chiedono il ritorno di Tuchel

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo la sconfitta in FA Cup contro il Manchester City idelhanno contestato il tecnicoIl Manchester City, dopo la vittoria in campionato per 3-0, batte ilanche in FA Cup per 4-0. Dopo la sconfitta idei Blues hanno contestato aspramente il tecnico Graham, intonando cori per il suo predecessore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

potranno vivere il nostro gioco come mai prima d'ora e comprendere meglio l'entusiasmante ... Magdalena Eriksson (Svezia/) : "Dare alle ragazze e ai ragazzi le stesse opportunità all'...... come chiesto dalla famiglia dell'ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e. La ... Si prevede un'affluenza ben superiore ai 300 posti a sedere, con amici eche dovrebbero ... Chelsea umiliato dal City, Potter a rischio I tifosi intonano cori per Thomas Tuchel Il Manchester City, dopo la vittoria in campionato per 3-0, batte il Chelsea anche in FA Cup per 4-0. Dopo la sconfitta i tifosi dei Blues hanno contestato aspramente il tecnico Graham Potter, ...La Federcalcio inglese indagherà su un coro omofobo intonato nei confronti dell’allenatore dell’Everton Frank Lampard, ex stella del Chelsea. Il 6 gennaio scorso, Manchester United ed Everton FC si so ...