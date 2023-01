Chelsea | eliminazione FA Cup e risentimento Potter | i tifosi dedicano cori a Tuchel VIDEO

(Di lunedì 9 gennaio 2023), ancora una sconfitta eddall’FA Cup: potrebbe costare caro a Graham. Idei blues durante la sfida contro il Manchester City persa per 4-0, hanno anche intonatoper Thomas, tecnico esonerato lo scorso 7 settembre, dopo un inizio di stagione altalenante, anche se con quello nuovo, la situazione non sembrerebbe migliorata. Conilaveva una media di 1,67 punti in sei partite di campionato, mentre consono 1,36 in undici partite. La dirigenza inizia quindi a riflettere sul futuro della panchina. SportFace.

SPORTFACE.IT

Registrazione calciatori per la fase adiretta Le 16 squadre ancora in corsa possono ... nessuno Cessioni : Rodrigo Pinho (Coritiba), Diogo Gonçalves (Copenhagen)Acquisti : David ...... al terzo turno di FA Cup, ha rifilato un poker che ha decretato l'della formazione ... nella seconda frazione è venuto fuori anche il carattere del. Una reazione che non è bastata ... Chelsea, eliminazione FA Cup e risentimento Potter: i tifosi ... Pep Guardiola ha voluto lanciare un messaggio al presidente del Chelsea contro il possibile esonero di Graham Potter ...Il Milan ha gettato alle ortiche 2 punti contro la Roma e vede il Napoli scappare via in classifica a +7. Nonostante conducessero per 2-0 fino all'87', i rossoneri non sono andati oltre al 2-2 a San S ...