Chelsea | accordo raggiunto per il prestito di Joao Felix

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilhaunper ildi, attaccante portoghese dell’Atletico Madrid Secondo quanto riportato da David Ornstein, giornalista di The Athletic, ilavrebbeuncon l’Atletico Madrid per iloneroso di. Il club inglese verserà infatti nelle casse dell’Atletico 11 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto alla prima richiesta dei colchoneros. Anche Manchester United ed Arsenal sono interessate al portoghese, ma sembrerebbe cheabbia scelto di sposare il progetto del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

...al momento sul possibile rinnovo di Milinkovic con la Lazio e senza la firma sul nuovoil ... Il Manchester United è da tempi non sospetti su SMS, senza dimenticare il: i 'Blues' ...Se la società vorrà, chiuderà senza problemi l'colper il rinnovo del prestito, ma il punto è proprio quello. Capire se ne varrà la pena, i prossimi mesi saranno assolutamente ... UFFICIALE Chelsea, accordo raggiunto col Molde per David Datro ... Joao Felix è a un passo dal Chelsea. Come riporta 'The Athletic', il club londinese ha trovato l'accordo verbale con l'Atletico ...Il calciomercato di riparazione ha ufficialmente aperto i battenti, con le società pronte a rinforzarsi per la seconda parte di stagione ...