“Che schifo | è una me**a” GF Vip 7 | il pubblico contro Oriana dopo queste parole

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Colpo di scena al GF Vip 7:Marzoli è finita nel vortice delle polemiche per un attacco ad un cantante italiano. Nessuno si aspettava un’affermazione simile da parte della concorrente del programma Mediaset, ma c’è anche un video a testimoniare tutto. Ed è stato ovviamente diffuso immediatamente sul web, dove è stato commentato negativamente. A poche ore dalla puntata in diretta si è verificato quindi questo episodio, che potrebbe avere altre conseguenze nei prossimi giorni. Chissà se l’artista non interverrà per attaccare la concorrente del GF Vip 7.Marzoli è una delle vippone più vulcaniche di questa edizione, ma è anche molto apprezzata dal. Stavolta però ha perso parecchi consensi per questa sua esternazione e non sappiamo se questo potrà provocarle contraccolpi. Inore, come ...

Today.it

Mi augurosi voglia intervenire con un paio di acquisti e per favore, qualcuno buono da subito. ...pellegatti é uno molto riservato sui giocatori ha sbroccato pure lui per quanto fanno'Fapure il fidanzatoanzichè difenderla glielo dice davanti a tutti e in più ride', ha scritto un utente. Chissà se tra i due ci saranno chiarimenti per questo. Di seguito il post su ... Ascolta una canzone di Fedez e urla: "Che musica di mer*a", Oriana Marzoli scatena il caos Mentre l'umore fa schifo è difficile mantenere il comando di sé .... Guerra, crisi, pandemia, siamo immersi in un medioevo con la minaccia della fine del mondo. Non ci resta che piangere: 'Ricordati c ...L'influencer venezuelana fa infuriare i fan del rapper milanese per una dura critica alle sue canzoni fatta all'interno della casa del Gf Vip ...