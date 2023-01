Che Dio ci aiuti 7 | il promo ufficiale introduce Suor Teresa | tutte le novità

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Che Dio ci7 si prepara a fare il suo debutto su Rai Uno con le nuove puntate, in onda da giovedì 12 gennaio: ecco cosa aspettarsi. La serie, tra i pilastri della rete ammiraglia, è tra le uscite più attese dal pubblico e si appresta ad offrire diversi colpi di scena. Nuovi arrivi, celebri cameo e drammatici addii: questo e molto altro in Che Dio ci7. Come ormai è noto, la settima stagione sarà l’ultima per Elena Sofia Ricci, che indosserà il velo diAngela per l’ultima volta. A prendere il suo posto alla guida del Convento degli Angeli sarà Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Quest’ultima, tuttavia, sarà aiutata anche da una new entry, ovvero la tanto attesa, di cui Fiorenza Pieri rivestirà i panni. Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi sono rispettivamente ...