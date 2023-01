ChatGPT vietato a nelle scuole di NY | «Comprensibile e prevedibile | ma assolutamente inutile»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Del funzionamento e della diffusione diabbiamo ampiamente parlato nel nostro approfondimento dedicato. Uno dei potenziali utilizzi della chatbot che più ha fatto discutere – considerato che serve per produrre contenuti tramite l’intelligenza artificiale, siano testi complessi o siano codici o pezzi di programma – è quello. Sulla possibilità dia scuola i primi a muoversi sono stati i rappresentanti dellepubbliche di New York iniziando, a partire dalla Grande Mela, un dibattito che sta già prendendo piede negli Stati Uniti e che è destinato a fare il giro del mondo. Come funzionae da dove arrivano le preoccupazioni per l’utilizzo a scuola? Lo strumento gratuito permette, inserendo in una barra di ricerca una domanda, di ricevere in ...

Everyeye Tech

Di recente il sistema scolastico pubblico di New York City - il più grande negli Stati Uniti - haai suoi studenti di accedere al programma di intelligenza artificialeper generare ...In Cina, invece, le autorità hanno recentementela creazione di "deepfake" senza il ...- of - dall%C2%B7e - 2 - for - users - in - their - waitlist/ Here's What To Know About OpenAI's... ChatGPT vietato nelle scuole pubbliche a New York: 'aiuta gli studenti a barare' Oltre a tratteggiare la vicenda del divieto di ChatGPT a scuola di New York, abbiamo cercato di capire - intervistando una portavoce della piattaforma MyEdu - le implicazioni della scelta ...Microsoft a quanto pare guarderebbe a ChatGPT anche per integrarla in Word, PowerPoint ed Outlook. Quali sfide per il futuro