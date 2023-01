«ChatGPT sta facendo letteralmente impazzire i copy che scrivono nei forum SEO»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) C’è uno spettro che si agita, in giro per le chat di specialisti SEO. È lo spettro di. Si tratta del principale argomento di conversazione degli ultimi giorni, un vero e proprio hot topic, il tema su cui ci si sta accapigliando di più. Lo sa bene, ad esempio, Francesco Margherita, amministratore di Seogarden e fondatore della community Fatti di SEO (oltre 33mila iscritti su Facebook), che ultimamente sta gestendo una quantità significativa di conversazioni che hanno come argomento principale proprio questo: non solo l’indicizzazione degli articoli fatti con, ma anche il futuro del mestiere del. «Percepisco ansia delle persone che stanno scrivendo sul gruppo Fatti di SEO. Nessunlo dirà mai, ma la maggior parte delle persone che per mestiere producono testi non fa altro che scopiazzare da altri ...