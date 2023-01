Charlotte Casiraghi in dolce attesa? Royal baby in arrivo a Monaco

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La famiglia reale disarebbe colma di gioia per il nuovo annuncio che riguarda. Come rivela la rivista Voici, l’intera famiglia Grimaldi durante le vacanze di Natale avrebbe ricevuto lanotizia da parte della principessa. Anche se ancora il Palazzo non ha dato conferma delle voci che hanno preso a circolare, pare quasi ufficiale:e Dimitri Rassam aspettano un altro figlio! Come sua nonna Grace Kelly,ha conquistato il favore dei monegaschi e non solo. Spesso celebrata per la sua bellezza, oggi è una musa nel mondo della moda nonché volto di punta della maison francese Chanel. È conosciuta per il suo stile inconfondibilmente chic, che include spesso anche pezzi tramandati dalla ...