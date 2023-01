Charlie Hebdo | proteste in Iran per le vignette satiriche sull’ayatollah Ali Khamenei

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una manifestazione di protesta davanti all'ambasciata francese a Teheran per la pubblicazione da parte della rivistadiche prendevano di mira la Guida Suprema, l'ayatollah AliL'articolo proviene da Firenze Post.

Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come riporta Irna, facendo riferimento all'ultimo numero del settimanale satirico franceseche contiene vignette sulla Guida ...Rabbia contro le caricature diSono di bandiere in fiamme davanti all'ambasciata di Parigi a Teheran le immagini che invece filtrano dall'Iran. Nel mirino della protesta ancora una ... Charlie Hebdo, il disegnatore italiano nega le minacce dopo le vignette sull'Iran: «Tutto falso, mai ricevute» Una manifestazione di protesta davanti all'ambasciata francese a Teheran per la pubblicazione da parte della rivista Charlie Hebdo di vignette che prendevano di mira la Guida Suprema, l'ayatollah Ali ..."Ricorrere ad insulti con il pretesto della libertà prova chiaramente l'assurdità della logica di coloro che offendono e la loro disperazione nel trovare soddisfazione dalla cospirazione del caos e de ...