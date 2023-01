Cesate | gli Eroi nel quotidiano in tour nelle zone terremotate

(Di lunedì 9 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, glinelanche a Natale:di solidarietà, per consegnare i doni. Una bellissima iniziativa quella realizzata proprio a ridosso dei giorni di Natale dall’associazionenelche come sempre non dimentica le situazioni di emergenza e coglie l’occasione, anche sotto le feste, per dare il proprio contributo e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Comune di Cesate

Cristina aè diventata il simbolo dell'abnegazione al lavoro e al soccorso versoaltri. Una vita spezzata a 24 anni, il 9 dicembre 1993, a causa di un attentato armato a Mogadiscio mentre ...Il nuovo punto vendita di Calvin Klein, come segnalato dallepresenti in Buenos Aires, sarà ... che deve fare i conti con le difficoltà a trovare nuovi inquilini, specie perspazi più grandi ... Iscrizioni scolastiche per l'anno 2023/2024 aperte dal 9 al 30 gennaio Meteo per Domenica 8 Gennaio 2023, Cesate. Giornata caratterizzata da pioggia, temperatura minima 6°C, massima 7°C ...CESATE – Sarà giovedì 12 gennaio la presentazione del corso per volontari soccorritori della Croce Viola, l’incontro si terrà nella sala incontri dell’oratorio S. Francesco alle ...