CES 2023 | Tineco presenta i suoi prodotti innovativi

(Di lunedì 9 gennaio 2023)hato al CESper la cucina, la cura dei pavimenti e della persona. Il pioniere delle soluzioni intelligenti per la casa festeggia oltre 1 milione divenduti con la più grande presenza alla fiera fino ad oggi Fondata nel 1998,(qui per visitare il sito) si dedica alla progettazione dielettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa!non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti. L’aziendaè considerata un leader mondiale nel settore degli elettrodomestici intelligenti. Ha ...

HDblog

Aldi Las Vegas , BMW ha presentato la nuova concept car i Vision Dee al cui interno sono presenti alcune tecnologie che vedremo sulle future auto del marchio tedesco. In particolare, la vettura ...Durante ilPanos Panay, responsabile di Microsoft Windows e Surface ha dichiarato che "L'intelligenza artificiale reinventerà il modo in cui fai tutto in Windows". Oltre a software e sistemi ... Le migliori TV del CES 2023 Nuovo design ma anche la possibilità di utilizzare WhatsApp per le chiamate sono solo alcune delle novità che porta in dote la nuova .... Quando si collega il proprio smartphone Android al veicolo (tr ...L'azienda Tineco ha presentato al CES 2023 i suoi prodotti innovativi per la cucina, la cura dei pavimenti e della persona.