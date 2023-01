ilgazzettino.it

Scene di panico in spiaggia C'è Posta per Te, Stefano e Valentina 'sono tornati insieme e aspettano il quarto figlio': la rivelazione chocda 'Silvano' Le sei persone sono arrivate al ..., in 6 scappano senza pagare il conto. Il ristorante: 'Abbiamo le vostre foto, furbacchioni' Nonna eroina, si butta sotto un camion per salvare il nipotino: il bimbo resta illeso, lei ... Cena a scrocco, in 6 scappano senza pagare il conto. Il ristorante: «Abbiamo le vostre foto, furbacchioni» A cena in 6 al ristorante, approfittano della coda in cassa e scappano senza pagare. È successo al ristorante pizzeria "Silvano", a Lonato del Garda (Brescia). L'episodio ...A denunciare l’accaduto, tramite il profilo social del locale, è stato il proprietario del ristorante pizzeria da Silvano, a Lonato. Indagano i carabinieri ...