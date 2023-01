C' è posta per te | la tossicità del rapporto tra Valentina e Stefano e la reazione di Maria De Filippi

Uno a zero il finalela formazione di Xavi, che grazie alla rete di Dembele arrivata al minuto ...dai blaugrana che nonostante l'assenza di Lewandowski sono riusciti a portare a casa l'intera...Certo Washington potrebbe a questo punto fare la voce grossa, perché la defezione di Svezia e Finlandia sarebbe un grosso smaccol'alleanza atlantica, ma lain gioco è l'esistenza stessa di ...Duecento posti di accoglienza da reperire in centri collettivi ed altri cento da reperire in singole unità abitative: la Prefettura è alla ricerca di strutture in provincia di Siena per assicurare il ...In Friuli Venezia Giulia: · nella settimana 30 dicembre-5 gennaio si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (260,8) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (4,4%) ris ...