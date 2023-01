C’è Posta per Te | dopo la puntata successo di tutto | “Stefano e Valentina? Di nuovo…”

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sabato 7 gennaio, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la primadella nuova edizione di C’èper te. In tale occasione abbiamo visto Maria De Filippi alle prese con moltissime storie, tra cui quella inerente alla fine del matrimonio tra. Ecco,la trasmissione, come si è evoluto il rapporto tra i due ex coniugi. C’èper Testanno di nuovo insieme? Cosa è(Ilovetrading.it)Inutile girarci intorno: nonostante venga trasmesso oramai da moltissimi anni, C’èper te rimane uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Il people show è ideato e condotto da Maria De Filippi, e ha lo scopo di aiutare le persone a recuperare i ...