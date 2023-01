C’è posta per te | come è finita davvero tra Stefano e Valentina | indiscrezione bomba sulla coppia di cui tutti parlano

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stanno facendo parlare tutta Italia, e non in modo lodevole.sono i due coniugi sposati ma separati che sono apparsi nella prima puntata di C’èper te, il cui rapporto è stato -non senza motivo- definito da moltissimi“tossico”. A cercare un contatto televisivo è stata lei,, moglie adultera ma non senza ragione: la donna ha raccontato di aver vissuto con un marito ostile, verbalmente tossico e sostanzialmente affatto ortodosso per anni, prima di maturare l’idea di una separazione -anche spinta dall’incontro con un altro uomo, con il quale avrebbe inizialmente deciso di intraprendere una nuova relazione. Negli ultimi anni di matrimonio la donna ha raccontato di aver sempre cercato di essere la moglie perfetta, ma di aver avuto accanto un uomo che la ...