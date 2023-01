C' è l' accordo per la cessione della raffineria Lukoil di Priolo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) E' stato raggiunto unper ladi, che si trova in provincia di Siracusa. Lo ha annunciato Litasco, il proprietario dell'impianto controllato dai russi, con un comunicato. L'impianto, secondo l', andrà alla Goi Energy, azienda che fa parte del fondo di private equity Argus, attivo in campo energetico e con sede a Cipro. Il closing dell'operazione è previsto entro marzo e dovrà però necessariamente passare dall'ok del governo italiano. "Nell'ambito di questa transazione, Goi Energy ha concordato accordi esclusivi di fornitura e di offtake a lungo termine con Trafigura, uno dei maggiori commercianti indipendenti di petrolio e prodotti petroliferi al mondo", si legge nel comunicato. "Siamo ...

