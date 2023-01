(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Luischiamati aare nelche vede imputati l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina. Il nome deluruguaiano, ex Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid e ora attaccante al Gremio in Brasile, compare nelle liste testi depositate sia dalle difese che dalla procura in vista delche si aprirà mercoledì prossimo sulla vicenda dell”esame farsa’ sostenuto il 17 settembre 2020 daper ottenere la cittadinanza italiana. L’attaccante, che e’ stato sentito dai pm perugini nel dicembre del 2020 come persona informata sui fatti, viene chiamato dalle difese per riferire sul corso di preparazione ...

Adnkronos

...dell'Università avrebbero agito per procurare all'Ateneo 'il profitto derivante sia dal corrispettivo per l'iscrizione all'esame e per il corso on line di preparazione fornito al calciatore...Leggi anche ›Nara - Icardi, l'amante Eugeniaconfessa tutto: "Mi aveva detto di essere separato" Poi il calciatore ha cercato ogni sorta di soluzione con lei per un anno. Ma ormai ... Caso Suarez, processo al via: il calciatore e Andrea Agnelli tra testimoni PERUGIA - Caso Suarez, il processo per il presunto «esame farsa» del bomber uruguaiano entra nel vivo mercoledì prossimo, con l'udienza che vede sul banco ...(Adnkronos) – Luis Suarez e Andrea Agnelli chiamati a testimoniare nel processo che vede imputati l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il dg Simone Olivieri e la professor ...