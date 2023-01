Caso Emanuela Orlandi | il Vaticano riapre le indagini | tra nuove piste e vecchie indicazioni

(Di lunedì 9 gennaio 2023) E’ clamorosa la notizia che arriva nel pomeriggio del 9 gennaio 2023. A 40 anni dalla scomparsa di, ilha deciso di riaprire ile di iniziare delle. La notizia è trapelata questo pomeriggio ed è rimbalzata da una testata giornalistica all’altra e probabilmente sarà diffusa anche in tutto il mondo. La storia diera già nota anche in altri paesi ma grazie alla docu serie di Netflix, Vatican Girl, è arrivata anche a chi non era a conoscenza di questa drammatica pagina della storia del nostro paese. E’ l’Adnkronos a lanciare la notizia. Sul Corriere della sera si legge: “il promotore della giustizia vaticana Alessandro Diddi insieme alla Gendarmeria hanno deciso di riaprire le ...

Il legale della famiglia: 'Da un anno chiedevamo di essere ascoltati' 'Noi ne siamo all'oscuro, lo apprendiamo dagli organi di stampa ma certo è da un anno che attendevamo di essere ascoltati', ha ...In base a quanto si apprende l'iniziativa è legata ad una serie di istanze presentate in passato da Pietro Orlandi, fratello di. "Noi ne siamo all'oscuro, lo apprendiamo dagli organi di ... Emanuela Orlandi, dai messaggi in codice la soluzione del giallo: il 158 per telefonare in Vaticano, la Avon, l'ultimatum ... La decisione di aprire nuove indagini è partita dopo una serie di istanze presentate in passato da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. Laura Sgrò, avvocato di Pietro Orlandi, ha dichiarato a LaPress ...Il Vaticano avvia nuove indagini sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi , avvenuta nel 1983. Il promotore della giustizia vaticana, ...