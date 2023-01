Casini sugli scontri | «La soluzione sono le sanzioni che esistono e vanno applicate»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Anche Lorenzo, presidente della Lega Serie A, a Radio Vaticana ha commentato i violentiavvenuti ieri pomeriggio sull’A1 tra gli ultras della Roma e quelli del Napoli che hanno provocato un solo ferito ma innumerevoli disagi alla circolazione con una coda che ha superato i 13 chilometri a causa della chiusura nei due sensi di marcia imposta dalla polizia. «Secondo me non è un problema di, bensì è necessario applicare leche: le persone che si comportano in un certo modo allo stadio non devono poter entrare. Lo strumento esiste già, quindi il tema è identificarle il prima possibile e qui la tecnologia può aiutare: il riconoscimento facciale può essere usato per impedire che ci possano essere persone che vengono allo stadio a replicare comportamenti ...

