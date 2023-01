Cash più l’ex Juve?? | così si prendono Leao

Blasting News Italia

In realtà sarebbecorretto dire che il limite ai pagamenti in contanti passa da 1.000 euro a 5. Nel complesso, il nuovo tetto al contante 2023 non incide sulla soglia diprelevabile dal ...... per la parte relativa al conferimento in denaro e al Corrispettivo in, con l'utilizzo ...straordinaria che vede Farmacosmo entrare nel mondo del pet con un progetto innovativo che in pocodi ... Juve, il Psg in estate potrebbe offrire Renato Sanches più cash per Vlahovic