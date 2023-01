Carovita | il governo vara 20 misure per arginarlo | puoi chiederne tante già a gennaio

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I rincari dovuti all’inflazione sono veramente terribili e le famiglie italiane proprio a causa di questi terribili aumenti non ce la fanno più ad andare avanti. La rabbia sociale cresce anche perché se da una parte l’inflazione morde e gli italiani dall’altra parte c’è anche da dire che gli italiani guadagnano sempre meno perché la recessione incombe e quindi non deve sorprendere se ormai tutti gli italiani stanno richiedendo con forza il reddito di base universale anche perché il reddito di cittadinanza è sparito e quindi c’è bisogno di una cifra minima garantita a tutti per poter andare avanti nonosle brutte sorprese di questa economia sempre più sfasciata. bonus contro il(I Love Trading)In queste settimane si è molto discusso relativamente a quanto la manovra dovesse impegnarsi a contrastare il rincaro dell’inflazione ma in generale ...