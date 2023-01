(Di lunedì 9 gennaio 2023), ho 16profondamenteper la scomparsa di Gianluca. Di lui, pur non avendolo mai visto giocare dal vivo, custodisco un ricordo meraviglioso legato alla vittoria degli Europei, dove con i suoi comportamenti pacati ma infinitamente emotivi è entrato nel mio cuore e in quello di tante altre persone. Purtroppo nell’ultimo periodo stiamo perdendo moltissimi personaggi illustri, sia in ambito sportivo che musicale, culturale, giornalistico, scientifico, televisivo e non solo. Noi nuove generazioni siamo costretti a lasciar andare delle persone esemplari, che hanno scritto la storia del mondo ben prima di noi. È proprio questa, allora, la domanda che mi faccio spesso: riusciremo noi giovani a far rivivere in noi stessi le persone straordinarie che oggi ...

Nicola Porro

Quelli che molti avevano descritto come poco più che zotici trinariciuti sembrano aver imparato come esercitare il potere e vendere aprezzo la loro desistenza. Magari non durerà, ma se ..., ci siamo Conosciuti da amici in comune a Milano. Certo io mi ricordo di te anche se te non di ricorderai di me. Ti seguo spesso perché, oltre a informarmi, mi fai anche divertite. Sono ... Caro Porro, ho 16 anni e sono triste per Vialli Il 2022 è stato un anno davvero particolare, non positivo per certi aspetti, specialmente se si parla delle spese domestiche. Il caro bollette ha infatti segnato i mesi dell’anno passato, per via degl ...Il discorso di Mattarella è stato “un appello alla responsabilità”. Ma che vuol dire Cosa doveva fare: un appello all’irresponsabilità Io, per dire, non ho mai visto a nessuno fare un insensato appe ...