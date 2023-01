Caro carburanti | Salvini | ' Ragioneremo domani in Cdm se intervenire' - Economia - quotidiano net

Corriere della Sera

Il ministro delle Infrastrutture: 'Bisogna bloccare i furbi e far pagare chi sta esagerando'. Intanto il prezzo della benzina è ancora in ...E non a caso il 2023 si è aperto con un nuovo cruccio per il governo: ilche ha fatto schizzare la benzina alla pompa oltre i 2 euro al litro, perché il 31 dicembre è caduta la ... Caro-carburanti: perché c’entra l’embargo alla Russia (e in autostrada si paga di più) “Il Governo non accampi scuse! Non vorremmo, insomma, che le speculazioni sui carburanti diventassero un’arma di distrazione di massa” è quanto ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione N ...Nel gennaio 2023 gli automobilisti hanno visto lievitare il prezzo di diesel e benzina di 18,3 centesimi al litro. Perchè