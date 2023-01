Caro carburanti | governo in allarme I gestori | i rincari dovuti alle accise

Corriere della Sera

Le dinamiche del settore deisono "ostiche anche per gli addetti ai lavori" ma "questo non giustifica l'accanimento verso l'ultimo anello della catena", ovvero i gestori dei punti vendita. È la protesta di Moreno Parin,...- Consumatori sul piede di guerra contro gli aumenti del prezzo al litro di benzina e diesel che in alcuni distributori in autostrada sfiorano o superano i due euro al litro. La procura di Roma ha ... Caro-carburanti: perché c’entra l’embargo alla Russia (e in autostrada si paga di più) Stop allo sconto sulle accise: da gennaio per gli automobilisti torneranno le aliquote in vigore prima del 22 marzo .... Questo vuol dire che dal primo gennaio 2023 fare il pieno costerà di più, dato ...Alla Ocean Viking e alla Geo Barents è stato assegnato il porto di Ancona, a diversi giorni di navigazione dal Mediterraneo centrale ...