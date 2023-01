Caro-benzina | FdI rivendica lo stop allo sconto sulle accise | “È stata una scelta politica | risorse spostate sulla crisi energetica”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 2023 si apre con l’aumento dei costi del carburante. Conseguenza, questa, dellodeciso dal governo, in manovra,. Ladel governo fu spiegata lo scorso dicembre dal ministro di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. E sembrano lontani i video di Giorgia Meloni adirata contro Iva eche gravano sui carburanti. “Lesono un costo strutturale, sono state reintrodotte per causa di forza maggiore dovute a esigenze di bilancio – afferma il deputato di FdI, Federico Mollicone – abbiamo tolto il ‘bonus carburanti ‘ perché abbiamo messo le(ovvero i costi delle bollette, ndr) che morde ferocemente famiglie e ...

