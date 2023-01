Carnival Row 2 | Orlando Bloom nel nuovo trailer della serie Prime Video

(Di lunedì 9 gennaio 2023) IldiRow 2, in arrivo il 17 febbraio, mostra i protagonistie Cara Delevingne alle prese con nuovi problemi.Row 2, latv diha ora unattualmente disponibile su You Tube, in attesa del debutto in streaming delle puntate inedite previsto per il 17 febbraio. Possiamo, quindi, cominciare a farci un'idea riguardo all'arco narrativo attualmente in arrivo, speculando sulle avventure di, Cara Delevigne e degli altri protagonisti. In base a quanto rivelato fino ad ora sembrerebbe cheRow si concluderà con la sua seconda stagione, di seguito trovate la sua ...

BadTaste.it Cinema

A circa un mese dall'arrivo sugli schermi di Prime Video, Amazon ha condiviso un nuovo trailer della stagione 2 della serie. Nel video si vedono nuove sequenze con al centro i protagonisti Philo e Vignette, interpretati da Cara Delevingne e Orlando Bloom. L'ultima stagione sarà composta da dieci puntate, ...La seconda e ultima stagione diarriverà su Prime Video il 17 febbraio 2023, ecco il trailer ... Carnival Row: il nuovo trailer della stagione 2 regala alcune ... Il nuovo trailer di Carnival Row 2, in arrivo il 17 febbraio, mostra i protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne alle prese con nuovi problemi.Carnival Row is finally back! Prime Video just revealed the official trailer for the second and final season of the fantasy-drama starring Orlando Bloom and Cara Delevingne, and heads are rolling. As ...