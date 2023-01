Cargo blocca il Canale di Suez | scatta il panico globale

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una nave da carico si è incagliata neldiin Egitto: lo ha comunicato una società di servizi del. La Leth Agency ha detto che la nave, MV Glory, si è arenata vicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia deldi. Il Joint Coordination Center indica che la MV Glory trasporta oltre 65.000 tonnellate di mais dall'Ucraina diretto in Cina. La nave si è incagliata appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo e dopo alcune ore è stata rimessa a galla. Lo rendono noto le Autorità deldi. Il traffico neldi, dove passa il 10% del commercio mondiale, non è stato interrotto dall'incidente, ha assicurato il capo dell'Autorità del...

