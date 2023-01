Carburante | ancora forti aumenti per prezzi benzina e gasolio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) –per idi. Il tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato giovedì scorso ha prodotto un lieve movimento al ribasso sui listini dei maggiori marchi. I rialzi dei giorni precedenti, tuttavia, hanno determinato un forte aumento delle medie nazionali deipraticati ai distributori. E le quotazioni internazionali hanno ripreso a correre, in particolare per quanto riguarda il. Il risultato è che latocca quota 1,82 euro/litro in ‘fai da te’, ilè vicino a 1,88 euro/litro. Sul ‘servito’ siamo rispettivamente a 1,96 e a 2,02 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, ...

