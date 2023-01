Caputo | “Pareggio fortemente voluto | l’atteggiamento è stato quello giusto”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le dichiarazioni di Francescodopo Lazio-Empoli: “Sono felice come un bambino – ha affermato– era una partita difficile contro una signora squadra come la Lazio. Eravamo sotto di due gol main campo è, c’era voglia di riprenderla. Abbiamo avuto l’occasione per il 2-1, siamo rientrati in partita e provandoci fino alla fine l’abbiamo pareggiata. Questo dimostra che siamo una squadra forte e che ce la possiamo giocare contro chiunque. Il mio primo gol dal ritorno a Empoli? Sono legatissimo a questa città ed a questa società, devo ringraziare il Presidente Corsi e il Direttore Accardi che hanno fatto sì che potessi tornare. Lo volevo a tutti i costi, quando i matrimoni si fanno in due le cose vanno bene per forza. Per me inizia una nuova ...