Caos Brasile | assalto alle istituzioni | decine di arresti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A poco più di due anni dall'dei sostenitori di Donald Trump al Congresso degli Stati Uniti, la storia si è ripetuta indove, pochi giorni dopo l'insediamento del presidente Lula, centinaia di sostenitori dell'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro hanno preso d'i tre principali palazzi del potere brasiliano: il Parlamento, la Corte Suprema e lo stesso palazzo Planalto, che ospita gli uffici del presidente. Un tentativo di golpe dell'ultradestra che che gettato nelBrasilia per alcune ore, prima che il presidente Lula decretasse l'intervento federale nel distretto della capitale e le forze dell'ordine riprendessero il controllo dei tre palazzi.dicome prima conseguenza, per i manifestanti, per ora accusati di "atti di ...

A dicembre u n uomo è stato arrestato con l'accusa di avere piazzato esplosivo in un camion cisterna di carburante , vicino all'aeroporto di Brasilia , per creareinprima dell'...Liberata la corte suprema indopoché i sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro che si rifiutano di accettare la sua ... con alcuni che cercano di seminare ilattraverso atti di ... Caos in Brasile: migliaia di sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento Sfondati i cordoni di sicurezza, la polizia lancia lacrimogeni. Lula, il presidente in carica, non si trova a Brasilia ma nello stato di San Paolo ...Il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula, ha decretato l'intervento federale per porre termine alla "grave compromissione dell'ordine ...