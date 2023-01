Cannavacciuolo ospite a C’è Posta per Te | la promessa a Maria De Filippi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Antoninoè statodella prima puntata della nuova edizione di “C’èper te”. Lo chef stellato di Vico Equense ha aiuto Elio a chiedere scusa al figlio Samuele – che sogna di diventare un cuoco – per non essere stato presente nella sua vita come avrebbe dovuto.a C’èper Te: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Positanonews

Antoninodella prima puntata del 2023 di C'è Posta per te, carismatico, simpatico, determinato, è un uomo che durante la sua carriera si è aggiudicato 7 stelle Michelin! Lo ...Oltre a Can Yaman , anche A ntoninoè statodella prima puntata della nuova edizione di ' C'è posta per te '. Lo chef stellato ha aiutato Elio a chiedere scusa al figlio Samuele, per non essere stato presente nella ... Antonino Cannavacciuolo ospite a C'è Posta per Te aiuta un padre ... Antonino Cannavacciuolo è stato ospite della prima puntata della nuova edizione di "C'è posta per te". Lo chef stellato napoletano ha aiutato Elio a chiedere scusa al figlio Samuele, per non essere st ...Tra i super ospiti della prima puntata del format di Maria De Filippi, lo chef Antonino Cannavacciuolo, che rende felice Samuele.