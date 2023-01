Cane poliziotto in pensione torna in servizio e salva dei bambini da un furioso incendio domestico

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I cani hanno dimostrato ancora una volta che essi sono i migliori amici dell’uomo. A volte, sono anche la differenza tra la vita e la morte. In tempi di pericolo reale non sappiamo mai veramente come reagiremo noi o i nostri cani e speriamo di non trovarci mai di fronte a una situazione del genere. Nel caso di Margo e Brent Feaser e dei loro due figli piccoli, la lealtà e il coraggio del lorosono stati messi a dura prova. Una notte, la vita della famiglia Fraser avrebbe preso una piega inaspettata. Improvvisamente, il loro vicino ha sentito un’esplosione e guardò fuori dalla finestra per verificare che cosa era successo – e vide che la parte posteriore della casa dei Fraser era in fiamme. ShutterstockI loro vicini, Chip e suo figlio Andrea, corsero al loro telefono e hanno chiamato i vigili del fuoco. Quando i pompieri sono arrivati, i genitori Brett ...