Cancro | arriva il farmaco che colpisce le cellule malate | ottimismo sulla svolta dell’Ebc-129

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Buone notizie sul fronte della lotta al. Negli Usa avanza la sperimentazione di unchele. E’ta la luce verde dall’ente per la sorveglianza sui farmaci degli Stati Uniti, la Food ad Drug Administration (Fda), alla sperimentazione sulottenuto a Singapore combinando un anticorpo monoclonale specializzato nel riconoscere letumorali e unin grado di aggredirle. Si tratta cioè di un ‘coniugato anticorpo-farmacò (Adc), il primo del genere messo a punto a Singapore, ed è indicato con la sigla EBC-129., passi in avanti: dai farmaci ai vaccini L’annuncionei giorni in cui la multinazionale Moderna ha annunciato che un vaccino ...

