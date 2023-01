Canale di Suez | il cargo di mais proveniente dall' Ucraina - Esteri - quotidiano net

Corriere della Sera

Due anni dopo, ancora il caos . Una nave cargo si è incagliata neldi, lo stretto che collega l'Asia all'Europa via mare. La 'Glory', che trasporta 65 milioni di tonnellate di grano ucraino dirette in Cina , si è bloccata proprio come la 'Ever Given' nel ...La nave MV Glory, che trasporta un carico di oltre 65mila tonnellate di mais dall'Ucraina diretto in Cina, si era arenata all'alba neldivicino alla città di Qantara, nella provincia di Ismailia. Il cargo è stato rimesso in navigazione: lo annuncia un tweet dell'armatore, l'agenzia norvegese Leth: 'la M/V GLORY è stata ... Canale di Suez, si incaglia una super nave cargo con 65 tonnellate di mais Una nave cargo si è incagliata nel Canale di Suez, la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa via mare: lo ha segnalato su Twitter la compagnia armatrice, la norvegese Leth. «La M/V Glory ...PORTO SAID - Il cargo arenatosi nel Canale di Suez è stato rimesso in navigazione: lo annuncia un tweet dell'armatore, l'agenzia norvegese Leth: «La (nave) M/V Glory è stata rimessa in galleggiamento ...