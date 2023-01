Canale di Suez bloccato | si è incagliato un cargo di mais proveniente dall' Ucraina

la Repubblica

Una nave cargo si è incagliata nel Canale di Suez, appena a sud di Port Said sul Mar Mediterraneo. L'imbarcazione, MV Glory, è lunga 225 metri e trasporta oltre 65mila tonnellate di mais dall'Ucraina diretto in Cina. La M/V Glory ha bloccato la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa a sud di Port Said. I rimochiatori stanno tentando di liberarlo. Nel marzo 2021 la navigazione nel canale rimase totalmente bloccata per diversi giorni dopo che una nave portacontainer della flotta Evergreen si arenò.