Campo profughi d' Europa Il Viminale smaschera l' ipocrisia della sinistra

Corriere della Calabria

Le Ong dei migranti , per la maggior parte straniere, sanno di avere nella sinistra italiana uno dei migliori alleati. Lo dimostrano le recenti proteste del Pd e di gran parte dell'opposizione per l'...E per diminuire la pressione su Sicilia e Calabria trasformati per anni neld'Europa. Per di più quasi tutti i grandi porti utilizzabili, non solo sull'Adriatico, sono in mano del ... Ferro: «Calabria e Sicilia, no a campo profughi d'Europa» Trieste, piazza Libertà, assieme a Gian Andrea Franchi, a un gruppo scout, una ragazza di Amnesty, Anita, Umar, e tanti altri volontari di Linea d'Ombra. La Croazia fa ora parte dell'Europa, decade il ..."Fratoianni e compagni si rassegnino alla politica di contrasto dell'immigrazione irregolare intrapresa dal Governo Meloni" ...