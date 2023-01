Teleclubitalia.it

... la Fondazione Valenzi, il Sindacato Unitario Giornalisti(SUGC), l'Unione delle Comunità ... e lo facciamo con un appello che coinvolga tutta l'Italia, visto che asono intitolate anche ...... cessi di essere abbinato alla Biblioteca nazionale di Napoli aintitolata dal 1925. A ... la Fondazione Valenzi, il Sindacato Unitario Giornalisti(SUGC), l'Unione delle Comunità Ebraiche ... Campania, lui ha un’altra: lei accoltella il marito alla pancia. Arriva la sentenza «Senza una linea unitaria non faranno alcun passo in avanti, anzi apriremo una guerra politica durissima». Vincenzo De Luca torna all’attacco sul tema dell’autonomia differenziata, alla luce della boz ...Ospite di Radio24 il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ha ribadito l’obiettivo di non voler dividere il Paese, ma di voler aumentare la velocità di Nord e Sud.