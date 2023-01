Agenzia ANSA

in aumento rispetto al dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0678 dollari con un aumento dello 0,32% e a 140,8300 yen con una crescita dello 0,18%. ....6 miliardi dinel prossimo biennio per "trovare soluzioni innovative che riducano le emissioni ... per ammissione degli stessi autori, con le pinze: "Potrebbero essercidi paradigma che ... Cambi: euro in aumento a 1,0678 dollari - Economia ROMA, 09 GEN - Euro in aumento rispetto al dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0678 dollari con un aumento dello 0,32% e a 140,8300 yen con una crescit ...Annuncio vendita Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbodiesel 180 CV AT8 Eco Business usata del 2017 a Bagnaria Arsa, Udine nella sezione Auto usate di Automoto.it ...