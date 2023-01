Calendario MotoGP | spunta una novità assurda | appassionati a bocca aperta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Stavolta anche la, a partire dal 2023 tante, sarà la Formula1 la base di partenza sulla quale ispirarsi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lasta attraversando un periodo di profondi cambiamenti per adeguarsi alle nuove sfide del mercato. Una di queste passerà per la ristrutturazione del, che prevede l’aggiunta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere dello Sport

VEDI ANCHE Domenicali ed Ezpeleta per un futuro congiunto tra F1 eDucati e l'accoppiata- Superbike: ecco chi c'era già riuscitoCommission, ecco le nuove regole per il 2023 La ...L' Arabia ha già un Gran Premio in( Abu Dhabi, l'ultimo della stagione, ndr), ma ne ... un pilota che possa competere nel Campionato del Mondo di Formula 1, che possa competere nellaLa preseason MotoGP inizierà il 10 febbraio 2023 a Sepang. I primi pronostici dei bookmaker indicano Pecco Bagnaia come favorito.Questo il calendario della MotoGP per il 2023, ventuno appuntamenti con doppie gare in ogni Gran Premio. Si parte in Portogallo.