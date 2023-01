Calciomercato Serie A | da Gollini a Berisha | il valzer dei portieri

GianlucaDiMarzio.com

... invece, appuntamento per la diciottesima giornata del campionato diA contro il Verona della ... Ma c'è anche tempo di pensare al, visto che la sessione invernale è in pieno ...Commenta per primo Torna anche nel 2023 l'appuntamento del lunedì con le live di.com su Twitch e Youtube . Federico Targetti, il direttore Gianni Visnadi e i loro ...assistendo nella... Calciomercato LIVE: tutte le trattative e le news di oggi Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Genzano (Rm) – Prima gara del 2023 senza gloria per la Cynthialbalonga che vede interrompersi la buona striscia di quattro risultati utili (tre ...L’Arsenal ha acquistato un nuovo elemento che farà parte dello staff tecnico di Arteta. Un fenomeno del calcetto che ha fatto anche da controfigura a Messi: dovrà insegnare ai Gunners a calciare in po ...