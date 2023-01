Calciomercato | Saporiti alla Torres

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Cambia la maglia, non la categoria (Serie C) e neppure il gruppo (B). Lascia la Toscana e in Sardegna troverà una colonia di ex gialloblù: Adama Diakite, Davide Luppi, Stefano Scappini. E’ la cronaca delle ultime ore di Edoardo, ligure di Genova, classe 2001, centrocampista offensivo, che si trasferisce in prestito seccoCalcio Sassari. L’operazione è stata definita dopo il rientro al Modena dall’Aquila Montevarchi 1902, società per la qualeha giocato nella prima fase della stagione raccogliendo, complessivamente, 14 presenze per 740 minuti e mettendosi in evidenza con 2 assist. A Sassari il calciatore sarà a disposizione del tecnico Stefano Sottili, già impegnato nella preparazione della gara esterna con il San Donato Tavarnelle, in programma domenica 8 gennaio. Fonte articolo e foto: ...