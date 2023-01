Calciomercato Lazio | Milinkovic-Savic dice di no al rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 gennaio 2023)ha deciso di non rinnovare il contratto, scegliendo per l’addio in estate Come riportato dal Corriere dello Sport,avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con lain scadenza a giugno del 2024 preferendo l’addio in estate. Il serbo tuttavia non vorrebbe lasciarsi in maniera traumatica con il club che di fatto lo ha consacrato a grandi livelli e quindi Kezman, agente del calciatore, sta studiando una strategia con la società per un addio il più possibile indolore. Il prezzo del cartellino sarà inferiore ai 100 milioni di euro richiesti la scorsa estate: la Juve rimane alla finestra. LEGGI ALTRE NOTIZIE DINEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.