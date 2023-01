Calciomercato Juventus | cercasi terzino destro urgentemente | tutta colpa di Danilo

Juventus News 24

Treno in corsia, una stagione da urlo e il blitz dellache potrebbe andare in porto. Ecco quello che potrebbe succedere a gennaio Esterni cercasi in casa. E lo sappiamo benissimo quali sono gli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Ma non solo per l'anno prossimo, perché degli sviluppi ce ne potrebbero essere anche in questa sessione ...... holding controllante la. Per questo come scrive il sito.it dopo l'eventuali vicende giudiziaria che potrebbero riguardare la società bianconera Agnelli potrebbe ritornare a ... Calciomercato Juve: ecco la preferenza di McKennie per il futuro Dopo aver perso un grande tassello come Salvatore Esposito, la Spal di Daniele De Rossi è alla ricerca di un vertice basso del proprio centrocampo che sostituisca il classe 2000' trasferitosi nell'att ...A 31 anni, in questa stagione il difensore non ha saltato una partita in campionato, giocandone anzi 16 (su 17) per 90 minuti. E sabato ha segnato il suo sesto gol da quando veste bianconero. Ma potre ...