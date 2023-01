Calciomercato Inter | le pretendenti di Gagliardini

(Di lunedì 9 gennaio 2023)ha moltein Serie A: piace al Monza, ma non solo. Su di lui anche Torino e Lazio Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’cederà a parametro zero Robertoa fine stagione, e le offerte di mercato non tardano ad arrivare. Attualmente le squadreessate al centrocampista nerazzurro sono Torino, Monza e anche la Lazio di Maurizio Sarri. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

, Gagliardini ha molte pretendenti in Serie A: piace al Monza, ma non solo. Su di lui anche Torino e Lazio Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'cederà a parametro zero ...Dopo un filotto di otto successi consecutivi, tutti con clean sheet, la Juve ha raggiunto il Milan al secondo posto, superando, Roma, Udinese, Lazio e Atalanta . Davanti, a +7, c'è ancora il ... Le big pronte al mercato: tutti i movimenti di Milan, Inter e Juve Un colpo di mercato sta per scuotere Liga e Serie A. Il gioiello dell'Atletico Madrid, Joao Felix, per lasciare la Spagna: vuole la serie A.SERIE A - Romelu Lukaku soffre di una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. Farà qualche giorno di lavoro individuale e poi verrà valutato per ...