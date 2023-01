Calciomercato | due sostituti di Lukaku e la ‘promessa’ tra Juve e Lazio

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ancora tante trattative sul fronte, la sessione invernale entra sempre più nel vivo. I club di Serie A sono pronti ad accontentare gli allenatori in ogni richiesta, la seconda parte di stagione si preannuncia bellissima soprattutto per la lotta scudetto. Il Napoli ha ripreso la corsa, la squadra di Spalletti è tornata alla vittoria nella trasferta contro la Sampdoria. Passo falso del Milan, la compagine di Stefano Pioli è stata ripresa nel finale dalla Roma. I rossoneri non sono stati in grado di gestire il doppio vantaggio, il passo falso rischia di condizionare la corsa al primo posto. In grande ripresa lantus, reduce da otto vittorie consecutive, è tornata in corsa per il primo posto ma il percorso potrebbe essere condizionato dalle vicende fuori dal campo. Foto di Matteo Bazzi / AnsaLe ultime trattative di ...