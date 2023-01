Calciomercato Atalanta | addio a Malinovskyi | va al Marsiglia

(Di lunedì 9 gennaio 2023)ai saluti. Il trequartista dell’lascerà il club bergamasco per accasarsi alnella prossima sessione di. L’affare complessivo è di circa 13 milioni di euro. Valigia pronta per il trequartista, partito da Bergamo in tarda mattinata. “Lo volevamo già quest’estate” ha ammesso Igor Tudor, allenatore del, “era un obiettivo, lo abbiamo raggiunto: spero che tutto si concluda oggi. È bravo negli ultimi 30 metri, ha una buona qualità di gioco, un buon tiro palla e una mentalità da Serie A, quella è importante. Mi piace come interpreta il calcio”. Dopo le visite mediche di rito, il calciatore si accaserà in Francia dove indosserà i colori della nuova squadra. Alle spalle lascia 143 partite giocate, 30 gol all’attivo e 28 assist confezionati ai ...

Calciomercato.com

... sono avvisati, a Lecce sono già cadutee Lazio , senza dimenticare che le difficoltà incontrate da Juventus e Inter non hanno avuto vita facile.Commenta per primo Fra le tante ipotesi che l'sta valutando per reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Malinovskyi c'è anche quella di un clamoroso ritorno. Si tratta secondo la Gazzetta dello Sport di Robin Gosens , che non sta ... Atalanta, senti Sartori: 'La storia più strana è quella di Kessie, Ibanez non lo aspettammo...' Ruslan Malinovskyi è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Marsiglia. Il fantasista ucraino ha salutato l'Atalanta ed è partito questa mattina dall'Italia- secondo quanto riporta ...La Coppa Italia 2022/23 entra nel vivo con gli ottavi di finale. È questo infatti il turno in cui entrano in scena le big per una manifestazione che in cinque partite può regalare un titolo. Titolo ch ...