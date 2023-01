Calcio | Vialli Gama ' Un esempio | mi ha trasmesso grandi cose'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) "In questo momento di grande dolore posso solo essere onorata di dare un piccolo tributo alla sua figura". ROMA - "Mi dispiace molto che in questi giorni ci sia stata la perdita di. In questo ...

Commenta per primo La recente prematura scomparsa di Gianlucaha suscitato enorme commozione in tutto il mondo dele non solo. Da giorni, oltre a tanti ricordi riemersi nei suoi confronti, si susseguono anche le voci relative ad iniziative ...ROMA - "Mi dispiace molto che in questi giorni ci sia stata la perdita di. In questo momento ... Lo ha dichiarato Sara Gama, capitana della Juventus e della Nazionale femminile di, in ...Mauro Falvo, chef del ristorante Da Angelino: “Mio papà e io siamo diventati suoi grandi amici, portava la squadra da noi a festeggiare le vittorie. Una sera ...(ANSA) - ROMA, 09 GEN - 'Mi dispiace che in questi giorni ci sia stata questa grande perdita. Sono onorata di poter dare un piccolo tributo a ...